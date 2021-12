Crise dans l’enseignement Supérieur: Les parents d’élèves dénoncent le mutisme de la tutelle

La situation qui prévaut au sein de nos universités préoccupe l’Association des parents d’élèves et des étudiants. Abdoulaye Fané estime qu’il faut impérativement trouver un juste milieu et panser les plaies des étudiants.

L’Union des parents d’élèves et d’étudiants dénonce le mutisme de l’État face à la crise que traverse le secteur de l’Enseignement supérieur. Depuis quelque temps, les étudiants, dont ceux de l’Université Cheikh Anta Diop et de Bambey, sont dans la rue pour dénoncer la présence des forces de l’ordre au sein même de leur campus et la mort d’un des leurs qui serait atteint d’intoxication alimentaire.

L’enseignement supérieur est en eaux troubles. C’est la raison pour laquelle des acteurs ont décidé d’emprunter leur bâton de pèlerin pour une pacification de l’espace. Selon l’Union nationale des parents d’élèves, le mutisme des autorités est à dénoncer dans cette affaire. « La tutelle n’a pas été trop réactive pour limiter les dégâts et calmer les ardeurs.

Nous sommes inquiets face au mutisme du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Cheikh Oumar Hann. Il est très hermétique, contrairement à son prédécesseur. Il est impératif d’engager des discussions face à des tensions tous azimuts », indique Abdoulaye Fané. A l’en croire, il urge d’engager des discussions pour trouver un juste milieu dans un contexte où les étudiants menacent de perturber le système. « Il nous faut nous retrouver autour d’une table pour trouver une solution définitive.

Il faut engager des réflexions et mettre en œuvre les conclusions des assises de l’enseignement supérieur », ajoute Abdoulaye Fané. Pour ce dernier, depuis les indépendances, le système, du préscolaire à l’université, est une copie du système français pour dire juste que » si on y regarde de près, il n’y a pas de changement. Il faut une autre approche, si l’on veut tendre vers l’excellence. »

MOMAR CISSE