Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
gettyimages 2228722973 612x612 1

Crystal Ismaila Sarr remporte le Community Shield

10 août 2025 Sport 1 Voir


 Vainqueurs de leur première Coupe d’Angleterre la saison dernière, les Eagles se sont adjugés le premier Community Shield de leur histoire face à Liverpool et ses recrues stars, à l’issue d’une terrible séance de tirs au but pour les Reds (2-2, 3-2 t.a.b). Ismaila Sarr a provoqué un pénalty et marqué le but de l’égalisation.

Le Liverpool new-look 2025-2026 jouait son premier match de la saison contre Crystal Palace avec l’objectif de glaner un 17e Community Shield dans son histoire. Dans une ambiance d’abord pesante, marquée par les hommages rendus à Diogo Jota et son frère André Silva, morts le 3 juillet dernier dans un accident de la route en Espagne, les Reds ont attaqué la partie par le bon bout.

Au coup d’envoi, Arne Solt avait lancé 4 recrues : Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz et Hugo Ekitike. D’entrée, l’Allemand a trouvé le Français aux abords de la surface, ce dernier enchaînant avec une frappe rasante qui ne laissa aucune chance à Dean Henderson (4e). Une première occasion et un premier but pour Ekitike, très attendu depuis son transfert retentissant (voir ci-dessous).

Les Londoniens, propulsés dans ce rendez-vous sonnés mais pas abattus, ont répondu presque immédiatement. Alors qu’il venait de mal gérer un face-à-face devant Alisson, Jean-Philippe Mateta profitait d’un penalty obtenu par Ismaïla Sarr pour prendre le Brésilien à contre-pied (17e).

La force de frappe liverpuldienne répliqua dans la foulée, l’insaisissable Frimpong s’engouffrait côté droit et d’un centre-tir piqué lobait Henderson d’un angle impossible (21e).

gettyimages 2228720150 612x612 1

Virgil Van Dijk et ses coéquipiers arrivaient alors à la pause avec un but d’avance. Un écart un temps préservé par Alisson, impeccable devant Eberechi Eze (63e) mais pas conservé jusqu’au bout car Sarr, très actif sur la pelouse de Wembley et parfaitement lancé par Adam Wharton, égalisait avec l’aide du poteau droit (77e). L’ultime cartouche, manquée par Justin Devenny (90e + 6), envoyait les deux équipes vers une séance de tirs au but fatidique. Grâce notamment à un Henderson impérial, les Eagles ont donc pris le dessus et remporté par la même occasion le premier Community Shield de leur histoire (3-2 aux t.a.b).

Tags

Vérifier aussi

rfq9moolqzmk8sjy1zv0

Afrobasket 2025 : Les Nigérianes championnes d’Afrique

Le Nigeria, quadruple tenant du titre, a fait déchanter le Mali dans la seconde période …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved