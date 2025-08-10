Crystal Ismaila Sarr remporte le Community Shield

Virgil Van Dijk et ses coéquipiers arrivaient alors à la pause avec un but d’avance. Un écart un temps préservé par Alisson, impeccable devant Eberechi Eze (63e) mais pas conservé jusqu’au bout car Sarr, très actif sur la pelouse de Wembley et parfaitement lancé par Adam Wharton, égalisait avec l’aide du poteau droit (77e). L’ultime cartouche, manquée par Justin Devenny (90e + 6), envoyait les deux équipes vers une séance de tirs au but fatidique. Grâce notamment à un Henderson impérial, les Eagles ont donc pris le dessus et remporté par la même occasion le premier Community Shield de leur histoire (3-2 aux t.a.b).