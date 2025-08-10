Crystal Ismaila Sarr remporte le Community Shield

Vainqueurs de leur première Coupe d’Angleterre la saison dernière, les Eagles se sont adjugés le premier Community Shield de leur histoire face à Liverpool et ses recrues stars, à l’issue d’une terrible séance de tirs au but pour les Reds (2-2, 3-2 t.a.b). Ismaila Sarr a provoqué un pénalty et marqué le but de l’égalisation.
Le Liverpool new-look 2025-2026 jouait son premier match de la saison contre Crystal Palace avec l’objectif de glaner un 17e Community Shield dans son histoire. Dans une ambiance d’abord pesante, marquée par les hommages rendus à Diogo Jota et son frère André Silva, morts le 3 juillet dernier dans un accident de la route en Espagne, les Reds ont attaqué la partie par le bon bout.
Les Londoniens, propulsés dans ce rendez-vous sonnés mais pas abattus, ont répondu presque immédiatement. Alors qu’il venait de mal gérer un face-à-face devant Alisson, Jean-Philippe Mateta profitait d’un penalty obtenu par Ismaïla Sarr pour prendre le Brésilien à contre-pied (17e).
La force de frappe liverpuldienne répliqua dans la foulée, l’insaisissable Frimpong s’engouffrait côté droit et d’un centre-tir piqué lobait Henderson d’un angle impossible (21e).
Virgil Van Dijk et ses coéquipiers arrivaient alors à la pause avec un but d’avance. Un écart un temps préservé par Alisson, impeccable devant Eberechi Eze (63e) mais pas conservé jusqu’au bout car Sarr, très actif sur la pelouse de Wembley et parfaitement lancé par Adam Wharton, égalisait avec l’aide du poteau droit (77e). L’ultime cartouche, manquée par Justin Devenny (90e + 6), envoyait les deux équipes vers une séance de tirs au but fatidique. Grâce notamment à un Henderson impérial, les Eagles ont donc pris le dessus et remporté par la même occasion le premier Community Shield de leur histoire (3-2 aux t.a.b).