CUISINE : ATTIÉKÉ AU POISSON ET ALLOCO

Athiéké ou couscous de manioc accompagné d’un succulent poisson au four et une sauce oignon cru, poivron et tomate

Ingrédient,

500 g de athiéké

1 poisson

Oignons

Poivron vert, et rouge

Tomate fraîche

Piment

Poivre

Sel

Gingembre

Laurier Sumpack

crevette

Huile

Moutarde

Vinaigre