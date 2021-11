Culture urbaine: FAAC Dakar lance Facctory label music

La Fabrique Artistique Culturelle et Citoyenne de Dakar (FAAC) a procédé hier au lancement officiel de son label musical intitulé Facctory label music.

La Facctory en partenariat avec l’institut français de Dakar et le grand théâtre de Dakar a pour vocation de « fabriquer » des talents, de les professionnaliser, de donner carte blanche aux artistes mais également de les mettre en avant. Une façon pour Yan Gilg, promoteur du label et El hadji Kane président de la FAAC DKR de donner de la force à la jeunesse de Dakar. Toutefois ils se veulent clair, a Facctory, ils sont sur un modèle économique équitable, pour eux, le plus important c’est l’humain, et non faire du profit pour celui qui mise ou investit sur l’artiste. « Si nous mettons de l’argent sur ces artistes c’est pour qu’ils vivent et qu’ils gagnent leur vie. Grâce à leur musique, ils peuvent vivre dans de meilleures conditions, la plupart d’entre eux sont des soutiens de familles, la seule possibilité qu’ils ont c’est de faire de la musique.

A Facctory ce que nous faisons c’est que si ces jeunes gagnent de l’argent, que ça soit eux qui aient l’essentiel des gains, 80% pour l’artiste et 20% pour le label », a fait savoir Yan Gilg. Pour ce qui est de la sélection des artistes, renseigne le promoteur « Les artistes participent à des auditions, ils sont venus de partout, ils sont passionnés, Au début ils étaient plus d’une centaine a envoyé des sons et des vidéos, nous en avons sélectionné 25 et sur les 25 nous en avons gardé 10.

A partir du mois de Janvier nous auditionnons de nouveaux jeunes ». Pour autant, ils attendent, ils attendent le soutien des autorités sénégalaises à travers le fonds destiné à la culture urbaine.

Quant au président de FAAC Dakar El hadji Kane il a renseigné « Ce projet s’est implanté à Dakar il y a environ deux à trois ans, nous produisons des jeunes issus des différentes banlieues de Dakar. Nous comptons décentraliser d’autres studios sur l’étendue du territoire (Matam, Bambino, Mbour entre autres) d’ici janvier 2022.