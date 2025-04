Culture: Youssou Ndour annonce la sortie de « Light the World » le jour de l’Indépendance

Partager Facebook

Youssou Ndour a fait l’annonce de la sortie de son nouvel album intitulé « Light the World ». Prévu pour ce 4 avril 2025, cet album de 12 titres s’inscrit dans une démarche internationale de l’artiste sénégalais.

Youssou Ndour va sortir «Light the world» («Éclairer le monde»), son nouvel album international. La production de 12 titres sera sur le marché ce vendredi 4 avril, jour de la fête de l’indépendance. Cet événement musical n’était pas prévu pour ce mois-ci.

Selon « L’Observateur », la sortie de l’album avait initialement été programmée pour février. Cependant, le décès de Jimmy Mbaye, proche collaborateur de Youssou Ndour, suivi par la disparition de son père El Hadj Élimane Ndour, a contraint l’artiste à repousser la date de lancement.

Éditée sous le label anglais Orchard, la production musicale sera accessible sur l’ensemble des plateformes de streaming et de téléchargement. En parallèle, Youssou Ndour entamera une tournée mondiale pour promouvoir son album. La campagne débutera le 11 avril à Genève, en Suisse, et se poursuivra à travers divers pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Parmi les étapes prévues, figurent des concerts en Hollande, au Luxembourg, en France, et enfin aux États-Unis, où plusieurs villes accueilleront l’artiste à partir du 25 avril.

Ce contenu a été initialement rapporté par nos confrères de Kawtef, qui ont relayé les informations fournies par le journal du Groupe futurs médias.