D. T retrouvé mort dans une auberge : Rebondissement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un jeune homme de 23 ans, Daouda Trawaré, a été retrouvé sans vie le 8 septembre dernier dans une auberge située aux Parcelles Assainies. Les résultats de l’autopsie, désormais connus, écartent la piste criminelle initialement envisagée. L’enquête a permis de déterminer les circonstances du décès.

Selon les conclusions de l’autopsie, Daouda Trawaré a succombé à une hémorragie interne consécutive à un problème cardiaque. Les analyses toxicologiques effectuées n’ont révélé aucune trace de poison, confirmant ainsi l’absence d’intervention extérieure. Suite à ces éléments, la justice a écarté toute piste criminelle et procédé à la libération des personnes initialement entendues dans le cadre de l’enquête. « L’autopsie a conclu à une hémorragie interne liée à un problème cardiaque, et les analyses toxicologiques ont confirmé l’absence de poison », a indiqué notre source.