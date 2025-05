Daaka 2025 : Les message du Khalife et de Sonko

Partager Facebook

Le khalife de Médina Gou­nass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, s’est félicité de l’implication de l’Etat, à travers ses services déconcentrés, dans la réussite de l’édition 2025 du Daaka, une retraite spirituelle de dix jours consacrée à des prières et à la lecture du Coran.

Le guide religieux intervenait, dimanche, à la cérémonie officielle du Daaka de Médina Gounass, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, conduisant une délégation gouvernementale.

Par la voix de son frère, Thierno Ibnou Oumar Bâ, le Khalife général de Médina Gounass a exprimé sa satisfaction quant à l’implication des services déconcentrés de l’Etat dans la bonne organisation de cet événement religieux annuel. «C’est une longue tradition au Sénégal, un petit pays sur le plan géographique, mais immense par le rayonnement de sa diplomatie et les prières de ses guides religieux», a-t-il fait valoir.

Il a formulé des prières pour la paix et la concorde dans le pays, dans la sous-région et dans le monde, et surtout la réussite de la mission du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement. Le Khalife général a lancé un appel aux autorités pour qu’elles facilitent le retour des nombreux pèlerins venus du Sénégal et des pays voisins pour prendre part à cette retraite spirituelle qui se tient à dix kilomètres de la ville de Médina Gounass.

A Médina Gounass, Ousmane Sonko a délivré le message du président de la République

Par ailleurs, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a délivré, dimanche, le message du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, à l’occasion de la cérémonie officielle du Daaka, une retraite spirituelle consacrée à la prière et au récital du Coran.

M. Sonko a présenté, d’abord, les salutations du président de la République Bassirou Dio­maye Faye au khalife et à tous les fidèles venus prendre part à cet évènement religieux.

Il a ensuite exprimé le satisfécit du chef de l’Etat par rapport au déroulement de l’édition 2025 du Daaka, «sachant que rien n’est parfait». «L’Etat a fait ce qu’il devait faire dans l’organisation de cette édition du Daaka. C’est en Conseil des ministres que le président de la République m’avait demandé, en tant que Premier ministre, de prendre les mesures nécessaires, en rapport avec les autres ministères, pour que rien ne manque à l’organisation du Daaka», a témoigné le Premier ministre.

«Le président de la Répu­blique avait assuré que l’Etat allait prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation de ce grand événement religieux», a rappelé le chef du gouvernement.

Selon le Pm Ousmane Sonko, le souhait du président de la République Bassirou Diomaye Faye ne se limitait pas seulement à l’organisation annuelle du Daaka.

«Le président de la Répu­blique a donné des instructions au gouvernement pour accompagner la cité religieuse», a dit Ousmane Sonko.

Et il a terminé en rendant grâce à Dieu et en priant pour que toutes les invocations formulées pendant les dix jours de cette retraite spirituelle soient exaucées, au plus grand bonheur du Sénégal, de l’Afrique et du monde.