Conscient du développement de sa localité, l’inspecteur des impôts et des domaines Mamadou Ndao président du mouvement<< Je participe>> a dirigé ce samedi une rencontre à Dahra Djoloff . La dite rencontre a regroupé les femmes et jeunes de la localité afin de discuter les pistes à adopter pour la promotion des activités socio économiques dans le milieu.

Revenant sur le menu du jour, le président du dit mouvement Mamadou Ndao dira que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la présentation et du lancement des programmes d’activités de vacances citoyennes de<< Je participe>>.

Poursuivant l’inspecteur des impôts et des domaines d’ajouter que cette idée permettra d’inviter les parties prenantes notamment les responsables des associations , des mouvements et certains professionnels des domaines ciblés de s’échanger de ce qui a été présenté pour essayer de voir le meilleur canevas pour arriver à un programme réussi.

A en croire Mamadou Ndao, son mouvement s’active dans les domaines socio-, économiques une initiative d’entreprise dans tout ce qui est positif concernant les aspects de développement local argue t- il .

En clair, l’inspecteur des impôts et des domaines de déclarer que son mouvement n’a aucune accointance politique non sans souligner que <<Je participe>> n’est pas pour la politique même s’il existe des membres du mouvement ayant des ambitions politiques,ils n’ont qu’à l’exprimer dans un cadre autre que celui de << Je participe>> a conclu Monsieur Ndao. Parlant des activités sportives, Mamadou Ndao de constater que le monde sportif est handicapé par le phénomène de violence mais tel est moins noté à Dahra Djoloff.Ainsi pour lutter contre la violence dans les gradins,ce dernier promet d’accompagner les présidents de zones dans la sensibilisation et la communication gage d’éviter les jeunes à ne pas se verser dans la violence.

A signaler qu’à l’issue de la rencontre,le Président de<<Je participe>> a offert pour chaque zone (02) à Dahra 05 ballons de compétition,01 chronométré,01 sifflet et une enveloppe financière de 100 mille francs CFA.Il a également mis à la disposition un important lors de matériels sportifs à l’équipe de Basket de Dahra.Tres sensible à la sécurités dans les « navetanes », Mamadou Ndao compte contribuer au côté des Asc.

L’acteur de développement Mamadou Ndao,face à l’assistance à promis de débuter ses premières phases de financement au profit des femmes et jeunes au mois de novembre prochain.

En attendant,il est permis de discuter des stratégies de financements avec les femmes pour ensuite trouver dès options pertinentes à mettre en œuvre sous peu.

Le moins que l’on puisse dire des femmes et des jeunes de la ville de Dahra ont répondu massivement à la rencontre de l’inspecteur Ndao.

Samba khary Ndiaye Linguere