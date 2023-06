Dahra-Djoloff : Un dealer arrêté avec 13 cornets de Yamba

Il s’agit du dealer A.K. âgé d’une trentaine d’années qui a été arrêté dimanche dernier par la gendarmerie de Dahra-Djoloff. Motif de son arrestation, le jeune homme A K avait du chanvre indien. Mieux ce dernier opérait dans le marché hebdomadaire de Dahra et les villages environnants. Ce jeune dealer présenté comme l’un des convoyeurs de la drogue à Dahra a été arrêté avec treize cornets.

Revenant sur le film de son arrestation, des renseignements reçus faisant état d’un trafic de chanvre indien entretenu par le sieur A.K., les éléments du Commandant Lo de la brigade de Dahra ont rallié le marché hebdomadaire de Dahra pour constater la présence d’autres individus à côté du trafiquant de drogue, qui certainement se ravitaillent.

Par la suite, les gendarmes, qui étaient en ronde non loin du milieu, l’ont interpellé. Ainsi, une fouille corporelle a permis de retrouver 13 cornets de chanvre indien dissimulés dans un sachet en plastique. En ce moment, le mis en cause A K est déféré au parquet de Louga pour détention et trafic de chanvre indien.

Le moins que l’on puisse dire, l’arrestation de ce dealer de chanvre indien défraie la chronique dans le Djoloff.

Samba khary Ndiaye (Linguère)