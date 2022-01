DAHRA : Samba Ndiobene Ka décline son programme

Pour une ville propre, Samba Ndiobene Ka envisage de mettre en œuvre une stratégie de lutte contre l’insalubrité et la pollution à travers le plan «Setal Subi Gox».

Depuis le début de la campagne, le ministre du développement communautaire et de l’équité territoriale, candidat à la mairie de Dahra, fait des visites de proximité, du porte-à-porte, des caravanes voire des meetings pour convaincre le maximum d’électeurs.

Son face à face avec la presse locale lui a permis de décliner son programme. Ainsi 15 points sont au menu. Selon le candidat Samba Ndiobene Ka, un diagnostic de plus de trente ans de gouvernance locale laisse apparaître, malgré les efforts réels des équipes municipales qui se sont succédé, que beaucoup reste à faire au niveau socio-économique, des infrastructures du cadre de vie, de la santé, de l’éducation, entre autres. A en croire Samba Ndiobene Ka, l’examen de véritables causes de ce retard a mené au recensement des principaux points de son vaste programme de développement local axé sur des idées novatrices réalistes et réalisables. Et ce dernier d’ajouter qu’il a été retenu dans une démarche inclusive requérant les avis et les préoccupations de la population locale. Samba Ndiobene Ka soutient que son programme s’éloigne des procès d’intention, des engagements sans fondement et ou de simples promesses électoralistes.

Samba Ndiobene Ka juge opportun de respecter certains piliers qui se traduisent par la communication et la transparence. A cet effet, des actions seront menées, comme l’organisation de forum de la citoyenneté pour le développement, des journées de consultation citoyenne du fonctionnement de la commune. Dans le volet Eau, Samba Ndiobene Ka promet de renforcer l’accès à l’eau potable. Dans l’assainissement, il compte promouvoir la canalisation des eaux pluviales et usées. Dans le domaine de l’électricité, il promet de densifier le réseau électrique de la commune particulièrement les zones périphériques. Dans le secteur de l’environnement, de fortes initiatives politiques sont à mener pour une gestion durable des ressources naturelles. Pour une ville propre, Samba Ndiobene Ka envisage de mettre en œuvre une stratégie de lutte contre l’insalubrité et la pollution à travers le plan «Setal Subi Gox».

Du côté de la santé, il compte construire des infrastructures équipées et fonctionnelles. Dans le domaine des infrastructures, Samba Ndiobene Ka compte réaliser 10 km de voirie, 20 km de trottoirs pour les piétons. Dans le domaine de l’éducation et la formation, Samba Ndiobene Ka promet d’organiser annuellement une journée d’excellence, de renforcer la dotation en matériels didactiques. En sport et loisirs, Samba Ndiobene Ka compte réhabiliter et moderniser le stade municipal de Dahra.

Ka va travailler à l’érection d’un poste de police municipale, d’une brigade de sapeurs-pompiers. Quant à la coopération décentralisée, Samba Ndiobene Ka promet un partenariat avec l’Afrique du Nord, le Nigeria, les villes européennes et des ONG de promotion de l’économie.

Au vu de son programme, des militants de BBY promettent d’élire Samba Ndiobene Ka au soir du dimanche 23 janvier prochain à la tête de la mairie de Dahra.

Samba khary Ndiaye (Linguère)