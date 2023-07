DAKAR DEM DIKK : Situation confuse entre les travailleurs de la société

Les travailleurs de Dakar Dem Dikk sont divisés en deux camps sur la gestion de leur Directeur général, Oumar Sylla. En conférence de presse hier, certains dénoncent les agissements de leur collègue Marc Tendeng qui, selon la section des travailleurs Dakar Dem Dikk Thiaroye, jette le discrédit sur leur patron.

Les travailleurs de Dakar Dem Dikk section Thiaroye satisfaits du travail qu’accomplit le directeur général Ousmane Sylla depuis sa prise de fonction, sont montés au créneau hier pour apporter un démenti par rapport aux propos de certains de leurs collègues qui, disent-ils, jettent le discrédit sur leur patron. A en croire cette partie des travailleurs de Dakar Dem Dikk de Thiaroye, Oumar Sylla, « le directeur de la société a fait beaucoup d’efforts et a un bilan à mi-parcours satisfaisant et qui mérite d’être accompagné ».

En effet, bien satisfait des prouesses de son DG, le collège des délégués responsables section Thiaroye, invite la direction à tenir compte de l’augmentation exponentielle des prix des denrées de premières nécessités, et de bien vouloir bien vouloir revoir à la hausse les salaires des travailleurs de Dakar Dem Dikk. « Nous le prions de relancer le processus des échelonnements et des évaluations (niak ndiarignou), permettant aux travailleurs un avancement dans leurs catégories qui est au point mort depuis plus de 10 ans ». Ils demandent ainsi à l’Etat du Sénégal d’aider la Direction générale à payer tout le passif de Dakar Dem Dikk.

Cependant, soucieux du climat social et de l’environnement de leurs espaces de travail, ces acteurs de la société de transports en commun Dakar Dem Dikk fustigent le comportement de leur collègue qu’ils citent nommément et refusent disent-ils d’être menés comme des moutons de panurge. “M. Tendeng pour le nommer clairement, nous les délégués responsables de Dakar Dem Dikk, sommes pour la pérennité de notre entreprise par le dialogue », soutiennent-ils.

Ainsi ces travailleurs, bouclier d’Oumar Sylla, lancent un appel aux forces vives de Dakar Dem Dikk, dans cet élan de dialogue inclusif.



Rosita Mendy (Stagiaire)