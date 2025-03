Dakar Dem Dikk sous le feu des critiques : Le RTS dénonce des nominatio

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) accuse la société de transport Dakar Dem Dikk de graves dysfonctionnements, notamment des licenciements abusifs, des suspensions de salaires injustifiées et des nominations perçues comme partisanes. L’organisation appelle à une réforme urgente pour rétablir la justice et la transparence.

La société de transport Dakar Dem Dikk est au cœur d’une polémique grandissante. Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) a publié un communiqué accablant, dénonçant des pratiques managériales qu’il juge contraires au Code du travail et à l’éthique professionnelle. Selon le RTS, ces dysfonctionnements compromettent non seulement les droits des employés, mais aussi la cohésion sociale au sein de l’entreprise.

Parmi les principales accusations figurent des licenciements effectués de manière sélective et sans justification claire. « Ces pratiques créent un climat de précarité et de peur parmi les travailleurs », dénonce Boubacar Fall, coordonnateur du RTS. Le syndicat souligne également des cas de suspensions de salaires injustifiées, qui privent les employés de leurs moyens de subsistance sans respect des procédures légales.

Le RTS pointe du doigt des recrutements et des promotions qui semblent motivés par des considérations politiques plutôt que par le mérite. « Ces nominations partisanes exacerbent le sentiment d’injustice et minent la confiance des salariés envers la direction », explique Boubacar Fall. Selon lui, cette situation nuit à la transparence et à l’équité dans la gestion des ressources humaines de l’entreprise.

Face à ces dérives, le RTS appelle à une révision immédiate des pratiques managériales de Dakar Dem Dikk. L’organisation réclame le respect strict du Code du travail, la fin des licenciements abusifs et des nominations partisanes, ainsi qu’un dialogue constructif avec tous les acteurs concernés. « Il est temps de restaurer la justice et l’équité pour garantir un environnement de travail digne et respectueux des droits des employés », insiste Boubacar Fall.

En bref, le RTS espère que ces dénonciations serviront de catalyseur pour des réformes profondes au sein de Dakar Dem Dikk. L’organisation reste mobilisée pour défendre les droits des travailleurs et promouvoir une gestion transparente et équitable des ressources humaines.