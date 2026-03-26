L’IFE a lancé son 6e Appel à projets à Dakar : vers la création de 100 000 empois de qualité

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La Facilité Investissements pour l’emploi (filiale de la KfW Banque de Développement) a lancé,, ce mercredi 25 mars 2026, la cuvée 2026 de son appel à projets au Sénégal, visant à soutenir la réalisation de projets d’investissement à fort impact en matière de création d’emplois durables et de renforcement des mesures de formation destinées au marché du travail local, avec des perspectives d’emploi en Allemagne.

Lors d’un point de presse tenu ce mercredi 25 mars, en présence des représentants de la Coopération Allemande au Sénégal (la KfW et la GIZ), la Facilité Investissements pour l’emploi (IFE) a annoncé le lancement officiel de son 6e Appel à projets dédié à la création de nouveaux emplois de qualité dans le secteur privé sénégalais.

Les entreprises privées, ainsi que les organisations publiques et à but non lucratif, peuvent soumettre leurs propositions durant la période du 20 mars au 1er juin 2026. Les projets sélectionnés pourront bénéficier de subventions de cofinancement comprises entre 800 000 et 10 millions d’euros, couvrant 25 % à 90 % du coût total de l’investissement.

Cette composante « création d’emplois » soutient des investissements visant à créer des emplois durables et à lever les obstacles à l’investissement. Elle inclut notamment des investissements dans les unités de production, les équipements, le développement des compétences, ainsi que la formation de la main-d’œuvre en lien avec le projet de création d’emplois envisagé.

Cette nouvelle édition de l’année 2026 introduit également une nouveauté importante pour les candidats qui reste optionnelle, avec un cofinancement additionnel pour la mise en œuvre de mesures de formation visant à améliorer la qualification de la main-d’œuvre, principalement pour le marché du travail sénégalais, avec des opportunités potentielles d’emploi en Allemagne.

Alors que le volet « création d’emplois » est ouvert à tous les secteurs d’activité, celui-ci cible les secteurs suivants : la construction (BTP), l’industrie métallurgique et électrique, l’éducation, le secteur social, la transformation alimentaire, le transport et la logistique, les technologies de l’information, ainsi que l’hôtellerie et la restauration.

Les activités éligibles au financement comprennent entre autres, la construction, la rénovation et l’équipement d’infrastructures de formation (salles de classe et ateliers), ainsi que la formation linguistique et technique en adéquation avec les besoins du marché du travail. Les propositions de projets incluant ce volet seront traitées en priorité lors du processus d’évaluation.

Par ailleurs, la durée de soumission a été significativement prolongée par rapport aux éditions précédentes afin de permettre aux candidats de préparer des propositions de qualité. La plateforme de soumission en ligne ( https://smartme.adalia.fi/login/IFE ) restera ouverte du 20 mars au 1er juin 2026.

À l’occasion de ce point de presse, les intervenants ont également présenté les objectifs du mécanisme, les conditions d’éligibilité et les critères d’évaluation qui seront adoptés. Toutes ces informations relatives à l’Appel à projets sont disponibles sur : https://invest-for-jobs.com/fr/centre-de-telechargement et https://invest-for-jobs.com/fr/appel-a-propositions-mars-avril-2026 .

A noter que l’IFE met à la disposition des candidats intéressés plusieurs canaux d’assistance afin de répondre aux questions relatives au processus de candidature, ainsi qu’aux différentes composantes de la subvention :

Un service d’assistance (helpdesk) accessible à l’adresse suivante : helpdesk-ife@invest-for-com

Une adresse dédiée pour toute demande de clarification : cfp-ife.2026@invest-for-com

Une série de sessions d’information générale, organisées les 1er avril, 22 avril et le 6 mai 2026 à 11h30 CET (09h30 heure de Dakar).

Une session sur la plateforme de candidature qui se tiendra le lundi 11 mai à 16h30 CET (14h30 heure de Dakar).

Le lien d’accès aux sessions peut être obtenu en écrivant à :cfp-ife.2026@invest-for-jobs.com.

Note aux éditeurs

La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement créé par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l’Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs, a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer, en coopération avec les entreprises, jusqu’à 100 000 emplois de qualité́ et d’améliorer les conditions de travail, ainsi que la protection sociale dans ses huit pays partenaires africains : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.

La Facilité Investissements pour l’emploi octroie des subventions de cofinancement à des projets d’investissement ayant un impact important en termes de création d’emplois de qualité. La sélection de projets s’appuie sur un processus de candidature compétitif. Outre les entreprises, les entités publiques, les chambres et associations ainsi que les ONG peuvent également soumettre des propositions de projet.