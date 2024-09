Dakar et certaines villes privées d’eau ce week-end

Partager Facebook

La SONES et SENEAU annoncent des perturbations dans la distribution de l’eau dans les villes et villages desservis par la conduite du lac de Guiers en raison des travaux de réparation d’une fuite d’eau prévus au cours du weekend.

« SONES et SENEAU informent les clients que des travaux de réparation d’une sur la conduite d’Adduction du Lac de Guiers n°3 (ALG)3 vont se dérouler durant le weekend du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024. Ces travaux nécessiteront l’arrêt de l’usine KMS3 et entraîneront des perturbations du service de distribution d’eau potable dans les localités notamment Dakar ville et la banlieue, Rufisque et environs Mbour et Joal Fadiouth, Villes et villages sur l’axe Thies-Louga », note le communiqué.