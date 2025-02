DAKAR MUSIC EXPO 2025: Un Voyage au Cœur du Jazz

Partager Facebook

Le Dakar Music Expo (DMX) s’apprête à célébrer sa sixième édition, un événement tant attendu qui promet de faire vibrer la capitale sénégalaise du 20 au 23 février 2025 à l’Institut Français de Dakar. Sous la houlette de son président et fondateur, Doudou Sarr, cette édition s’annonce comme un véritable carrefour des cultures musicales, mettant à l’honneur le genre jazz et réunissant des artistes et des programmateurs de renom venus d’Europe et d’ailleurs.

Depuis ses débuts, le Dakar Music Expo a su s’imposer comme un événement incontournable du paysage musical africain. Chaque année, il attire des passionnés de musique, des professionnels de l’industrie et des curieux désireux de découvrir de nouveaux talents. Cette année, le festival accueillera 27 grands festivals du réseau européen de jazz, une preuve indéniable de la reconnaissance internationale que le DMX a su bâtir au fil des éditions.

Doudou Sarr, figure emblématique de la scène musicale sénégalaise, a toujours eu pour mission de promouvoir la richesse et la diversité de la musique. Il a souligné l’importance du jazz, non seulement comme un genre musical, mais aussi comme un vecteur d’échanges culturels et d’innovations artistiques : “ La raison pour le choix de cette théorétique, c’est là où, à Marseille, j’étais dans une des conférences où il était question de jazz, et je pense qu’il y avait cette question qu’il n’y avait pas de jazz en Afrique, et j’étais outré, j’étais énervé, j’étais le seul Africain dans la salle, j’ai dit “ mais comment vous osez dire qu’il n’y a pas de jazz en Africain “ Ça faisait l’ignorance de la personne qui l’a dit. Donc on s’habitue à ce à quoi on est exposé, ça aussi, je pense que les radios, les télés y sont pour beaucoup. Si on jouait, on avait des créneaux de jazz à la télé, des créneaux de jazz à la radio, mais pas à une heure du matin, quand personne ne l’écoutait. Je pense que ça pourrait, même si c’est une niche, ça pourrait initier des jeunes à développer cette oreille et puis développer un penchant sur le jazz “ .

Le jazz, souvent considéré comme le « langage universel » de la musique, sera à l’honneur cette année. Le choix de ce genre musical n’est pas anodin ; il reflète un désir d’exploration et de célébration des racines africaines du jazz, tout en mettant en avant ses évolutions contemporaines. Des concerts, des ateliers, des conférences et des rencontres sont programmés pour permettre aux festivaliers de plonger dans cet univers fascinant. Un autre moment fort de cette édition sera la présence d’une délégation d’agents programmateurs européens. Leur participation vise à établir des ponts entre les artistes africains et européens, ouvrant ainsi des perspectives de collaborations futures. Cette interaction promet d’enrichir le paysage musical des deux continents, favorisant des échanges fructueux et des projets communs.

Le DMX 2025 mettra en avant des artistes de renommée internationale ainsi que des talents émergents. Des musiciens de différentes générations et origines se produiront sur scène, offrant un aperçu de la richesse et de la diversité du jazz contemporain. Des jam sessions, des showcases et des masterclasses permettront également aux jeunes artistes de se faire connaître et d’apprendre aux côtés de grands noms. Au-delà de la musique, le Dakar Music Expo joue un rôle crucial dans le développement culturel du Sénégal. Il contribue à la valorisation de la scène musicale locale et favorise le tourisme culturel. En attirant des visiteurs internationaux, le festival dynamise l’économie locale et renforce l’image de Dakar comme une capitale culturelle.

La sixième édition du Dakar Music Expo s’annonce comme une célébration vibrante du jazz, un genre qui transcende les frontières et unit les peuples. Sous la direction visionnaire de Doudou Sarr, cet événement ne manquera pas de laisser une empreinte durable dans le cœur des festivaliers.

Fatou Ba