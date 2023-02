Dakar Propre: Élimination des charrettes dans certains points de la capitale

Les charretiers continuent de circuler à Dakar, relançant l’application d’un arrêté interministériel n°18457 en date du 09 décembre 2016 portant réglementation du transport par des véhicules à traction animale, mais qui n’a jamais été mis en œuvre. En dépit de l’urbanisation, le transport des personnes et des marchandises, par des chevaux et des ânes, a encore de beaux jours.

A Dakar, la circulation des charrettes sera bientôt interdite. « Nous allons le faire progressivement, a-t-il confié. Ce qui est sûr, cela va être fait avant la fin 2023. Il n’y aura plus de charrettes là-bas et progressivement, nous allons nous attaquer aux autres communes ». Ces charrettes seront remplacées par des tricycles (motos).

L’arrêté interministériel, réglementant la profession, prévoit la délivrance d’un permis de cocher, et la remise d’un certificat d’aptitude pour les charrettes et calèches, renouvelable tous les 6 mois. Carrosserie, éclairages, ou encore signalisation devront être vérifiés.

D’ailleurs à Touba , la circulation étant interdite aux abords de la Grande Mosquée et des résidences des marabouts surtout en période de Magal, même s’ils restent le seul moyen de transport accepté par les forces de l’ordre et les seuls capables d’emprunter les rues les plus sablonneuses