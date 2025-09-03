Dame Amar de nouveau arrêté

Partager Facebook

Selon Libération, qui rapporte l’information, c’est la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar qui l’a interpellé, avec quatre complices dont sa compagne marocaine, Maalaoui GHITA, dans son appartement du Plateau.

C’est par une enquête menée sur un réseau de trafic et de consommation de drogue dans le quartier que les policiers ont surpris les suspects en pleine soirée « Trap ». Leur perquisition a permis de saisir 100 grammes de skunk (une variété de cannabis avec un fort taux de tétrahydrocannabinol) et 10 grammes de haschich, divers accessoires de consommation (un joint, un broyeur), neuf téléphones portables et des bijoux en or ainsi que quatre véhicules de luxe (Lamborghini, Porsche, Rolls Royce, Nissan).

Nos confrères rapportent également que Meissa Ngom NDIAYE, chauffeur de Dame AMAR a été arrêté pour avoir tenté de corrompre un commissaire de police avec deux millions de francs CFA en échange de la libération de son patron.

Tous les suspects sont en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention de drogues à des fins d’usage et tentative de corruption. L’enquête suit son cours, indique le journal.