Date des Locales 2027 : Ousmane Sonko prévient publiquement Bassirou Diomaye Faye

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Ousmane Sonko a fermement affirmé son opposition à tout report des élections locales de 2027 lors de son meeting au Dakar Arena, promettant une gestion légale du calendrier électoral. Avec un appel à la mobilisation des militants, il prépare le terrain pour une forte candidature de PASTEF.

Lors de son meeting d’investiture organisé ce dimanche au Dakar Arena, Ousmane Sonko a abordé la question des prochaines élections locales, affichant une position sans équivoque sur un éventuel report du scrutin.

Devant plusieurs milliers de militants et responsables de PASTEF, le leader du parti a affirmé que sa formation politique ne soutiendrait aucune initiative visant à repousser l’échéance électorale. « le PASTEF ne sera pas d’accord pour un report des élections locales. Nous sommes prêts », a-t-il déclaré sous les applaudissements de ses partisans.

Poursuivant son intervention, Ousmane Sonko a rappelé que tout report des élections devrait, selon lui, respecter les mécanismes institutionnels prévus par la loi. « Un report d’élection n’est d’ailleurs possible au Sénégal sans un passage à l’Assemblée nationale », a-t-il soutenu, avant d’inviter les autorités compétentes à engager les procédures nécessaires à la tenue du scrutin. Le président de PASTEF a également semblé répondre aux spéculations entourant le calendrier électoral. « Que le président signe le décret, la lenteur ne sauvera pas », a-t-il lancé, dans une formule qui a suscité de vives réactions au sein du public.

Au-delà du débat institutionnel, Ousmane Sonko a surtout mis l’accent sur la préparation politique du parti en vue des futures échéances locales. Il a ainsi appelé les militants à s’organiser dès maintenant sur le terrain afin de renforcer l’implantation de PASTEF dans les collectivités territoriales. « En perspective de ces élections, je demande aux militants de s’organiser. Que nous en revenions à l’esprit PASTEF. Mettons l’intérêt du parti en avant », a-t-il exhorté.