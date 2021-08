Décès d’ABC: “Mass des masses” pleure un ami

Nous avions ensemble fait tant de choses.

Et voilà que maintenant tu nous quittes.

Un homme de vertu, droit, humble, de qualité!

Au jour de la démolition illègale de ma maison le 24 mars 2018, et de celle de 185 autres pères de famille, tu as été le premier à avoir partagé cette peine avec moi.

Notre amitié, notre affection et notre espérance s’en iront te rejoindre là où désormais tu nous attends près de Dieu.

“Mass des masses” comme tu aimais si bien m’appeler. Tu seras à jamais dans nos coeurs, ABC

Mouhamadou Lamine Massaly