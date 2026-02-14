Uploader By Gse7en
Décès d’Abdoulaye Ba : Les médecins réfutent la thèse du Procureur de la République

14 février 2026 Actualité

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en spécialisation du Sénégal (CMPCDS) a publié un communiqué pour exprimer son indignation et sa tristesse suite au décès tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu dans des circonstances encore floues.

Le collectif rappelle que les conclusions de l’autopsie ont écarté l’hypothèse d’une cause naturelle isolée et orientent vers l’existence d’un mécanisme traumatique majeur. Il rejette catégoriquement toute hypothèse laissant entendre que la victime aurait pu s’infliger elle-même un traumatisme physique mortel.

Ainsi, le collectif exige que les autorités judiciaires conduisent l’enquête avec rigueur, justesse et impartialité pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce décès et identifier les responsables.

Pour rappel, le communiqué du Procureur de la République affirme que les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs de violences physiques. Une déclaration jugée « insuffisante » par le collectif, qui réclame une enquête plus approfondie pour établir la vérité.

EL HADJI MODY DIOP


