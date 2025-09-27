Uploader By Gse7en
Décès d’Astou Ndour : Une mort naturelle (Autopsie)

27 septembre 2025 Société

Les résultats de l’autopsie ont levé les doutes sur les causes du décès d’Astou Ndour, fille de l’ancien Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) de la Présidence, Abdoulaye Ndour. Selon les médecins légistes de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, la jeune femme est décédée de « mort naturelle ».

Le corps de l’agent à la Direction de l’Équité sociale du ministère de la Femme, de l’Action sociale et des Solidarités a été remis à sa famille pour son inhumation au cimetière « Bakhya » de Yoff, à Dakar.

Astou Ndour, décrite par ses proches comme « dévouée, courtoise et respectueuse », avait perdu la vie à Saint-Louis, alors qu’elle se trouvait en mission après un passage à Louga. Sa disparition soudaine, jugée mystérieuse au départ, avait suscité de nombreuses interrogations.

