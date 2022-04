Décès d’Astou Sokhna: Vers une série d’arrestations

Le procureur de la République a confirmé hier mercredi avoir confié une enquête au commissariat de Louga après la plainte de Modou Mboup, l’époux d’Astou Sokhna décédée en couches à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye.

«Le commissaire central de Louga, chargé de l’enquête (…) a démarré ces investigations qui sont actuellement en cours afin d’élucider les circonstances de la mort de Astou Sokhna et de circonscrire, le cas échéant, les responsabilités des personnes mises en cause directement pour n’avoir pas apporté assistance à une personne en danger et, indirectement s’il y’a lieu, pour tout acte de négligence qui ressortirait des éléments de l’enquête et qui serait susceptible de revêtir la qualification d’homicide involontaire », a renseigné le parquet dans un communiqué.

«Au regard de l’extrême gravité des faits dénoncés, la plainte déposée est actuellement traitée avec toute la diligence requise et, s’ils sont avérés, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur en vue de traduire le ou les présumés auteurs devant la juridiction compétente », annonce le ministère public de Louga.

Selon les informations de Libération, on s’achemine vers une série d’arrestations dans les prochaines heures puisque l’enquête a confirmé les faits en cause. Au-delà, le directeur de l’hôpital a été limogé, une procédure disciplinaire a été engagée contre la sage-femme en service au moment du drame. Cette dernière est une contractuelle