Décès de Fallou Sène à l’UGB : Son père réclame toujours justice

Décédé le 15 mai 2018, le pére de Fallou Sène continue de réclamer la réparation du préjudice causé à son fils. Abdoulaye Sène, le père de l’étudiant Fallou Sène, qui a trouvé la mort dans des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’université Gaston-Berger de Saint-Louis (nord) ne compte pas lâché l’affaire à l’oubliette.

Quatre années et six mois aprés le décès de Fallou Séné à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis suites de ses blessures, à la suite d’affrontements entre les étudiants de l’université Gaston-Berger et les forces de l’ordre, l’affaire est jusque-là est au point mort », a déclaré son pére. Selon lui, le dossier est au point mort alors que les autorités leur avait promis que les circonstances tragiques de sa mort seraient élucidées par la justice et que les coupables seraient punis conformément aux lois du pays ». Qui ajoute : « Mais à notre grand regret, depuis son décès, le dossier est au point mort au plan judiciaire, pendant que d’autres dossiers sont vidés par la justice tous les jours » a déclaré M. Sène.

Ce dernier demande à la justice d’élucider cette affaire afin que « les coupables soient punis », a-t-il insisté, estimant que « toute la famille » de Fallou Sène « souffre de cette situation. Il exhorte les autorités judiciaires à « tirer cette affaire au clair et à situer les responsabilités ».

Pour rappel Fallou Sène, âgé de 26 ans, était marié et père d’un enfant, et était à cette époque inscrit en licence 2 de lettres modernes à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis. Année à laquelle il a rendu l’âme des suites d’une « hémorragie de grande abondance » causée par une arme à feu, selon les résultats d’une autopsie.