Décès de Samba Sarr: La famille commet un pool d’avocats

La famille de Samba Amadou Sarr, mort d’une crise cardiaque, est déterminée à tirer cette affaire au clair. Elle a commis un pool d’avocats pour que justice soit rendue.

Les dirigeants et supporters de l’ASC Thiossane de Pikine ont tenu une conférence de presse, ce jeudi pour demander justice pour Samba Sarr décédé samedi dernier, suite à un malaise cardiaque, à l’hôpital Baye Tala Diop de Pikine, lors d’une bousculade, à l’occasion de la visite d’Augustin Senghor au complexe Léopold Sedar Senghor.

Ils comptent monter un collectif pour mener une désobéissance civile parallèlement à l’assemblée qui doit se tenir demain vendredi. Ils précisent aussi qu’ils vont constituer un pool d’avocats pour que toute la lumière soit faite sur sa mort.

« Samba Sarr était sur le chemin de notre mission. Depuis sa mort, aucun acte n’a été posé. Qu’ils nous disent Augustin Senghor, Abdoulaye Sow, Amadou Sy Babacar Gueye tous ces gens, où se situe leur responsabilité. Nous voulons la justice pour Samba Sarr clairement et justement. Nous allons monter un collectif pour la justice. Nous allons mener une désobéissance civile parallèlement à leur assemblée de demain. Nous allons également constituer un pool d’avocats. Aujourd’hui nous demandons justice pour Samba Sarr », a indiqué Madiaba Gueye, secrétaire général de l’ASC Thiosane de Pikine.

Pa Diakhaté, dirigeant de l’ASC Thiosane de Pikine, est revenu de long en large sur les faits lors. « Je voudrais dire que le 31 juillet 2021 devant la porte du complexe Léopold Sedar Senghor, notre héro porté son dernier combat au nom de Pikine et de l’ASC qu’il représenté. Devant l’interdiction d’accès, il a refusé comme il l’a toujours fait d’ailleurs. Depuis des médiations ont été faite, des procédures ont été faite, une autopsie a été faite et l’ensemble de la documentation a été remise aux autorités judiciaires et administratives de ce pays. Depuis lors, nous attendons aucune réaction n’a été faite », dit-il.

Selon ses enfants, leur père se sent insulté. Car soutient sa fille Fatoumata Sarr, malgré ce qui s’est passée, ils continuent de suivre leur activité sportive. Et en plus la justice reste toujours dans le mutisme. Selon elle, le procureur doit s’autosaisir.

Sada Mbodji