Décès du lutteur Fran Jr : La cause dévoilée

18 août 2025 Sport 1 Voir

L’arène sénégalaise est en deuil avec le décès de Modou Diagne, alias Franc Jr, lutteur originaire de Yarakh.


Le jeune sportif a perdu la vie dans un accident en mer, après avoir été coincé par le moteur de sa pirogue lors d’une partie de pêche, rapporte le journal spécialisé Record.  Grièvement blessé, il sera acheminé à l’hôpital de Grand Yoff. Mais la blessure était très grave au point qu’il n’est pas pu être sauvé par les médecins. Le lutteur finit par rendre l’âme. Et son enterrement est prévu lundi, à Yarakh.

