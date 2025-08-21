Décès du préparateur physique de l’écurie Fass

Partager Facebook

Figure emblématique de la lutte sénégalaise, El Hadj Alassane Seck, plus connu sous le nom de « Kc » et affectueusement surnommé « Père Seck », est décédé ce mercredi 20 août 2025 à Dakar des suites d’une maladie.

Préparateur physique attitré de l’écurie Fass depuis 1995, il a consacré près de trois décennies à la formation et au suivi des lutteurs de la mythique maison, façonnant des générations de champions. Selon le secrétaire général de l’écurie, Bouba Thiaw, la levée du corps aura lieu ce jeudi 21 août à 8 heures à la mosquée de Mermoz, suivie de l’inhumation à Touba. Les condoléances seront reçues le vendredi 22 août à la Sicap-Liberté 1, près du stadium Marius Ndiaye.

À Fass, « Père Seck » laisse une empreinte indélébile. Il a préparé plusieurs ténors de l’arène, parmi lesquels Gris Bordeaux, Papa Sow, Bruce Lee, Serigne Ndiaye 2, Lac Rose, Forza, Balla Diouf ou encore Zale Lô.

Le président Bouba Thiaw, au nom du Bureau exécutif, du staff technique et des supporters, a exprimé toute sa compassion à la famille éplorée et rendu hommage à un homme qui « a donné sa vie pour l’écurie Fass et pour la lutte sénégalaise ».