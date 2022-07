Décès François Mancabou : La responsabilité de l’Etat est engagée selon le Pr. Samba Thiam

Depuis l’annonce de la mort de François Mancabou, les réactions et commentaires d’indignation fusent de partout. Interpellé dans l’affaire, le professeur agrégé d’Histoire du droit et avocat, Samba Thiam, a donné son avis sur la question. Invité de l’émission Jury du Dimanche, ce dimanche, le nouveau président de l’Organisation nationale des droits de l’homme du Sénégal (ONDH) estime « le Sénégal n’a pas le choix, il est obligé d’ouvrir une enquête »

Selon le certificat de genre de mort établi par l’hôpital Principal de Dakar et signé le mercredi 13 juillet par le médecin-capitaine François Ndiaye, François Mancabou a succombé suite à une « mort accidentelle » « Le Sénégal doit répondre même à une demande internationale. Puisque les droits de l’homme, c’est un combat international. Donc, le Sénégal se doit de rendre compte à toute la communauté internationale. Cette personne a été gardée à vue et l’État a l’obligation de protéger cette personne », déclaré le Professeur Samba Thiam, note Sud Quotidien.

À la question de savoir si la responsabilité de l’État peut être engagée dans cette affaire, il a rétorqué qu’il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. « Quand on a le temps de filmer une personne pendant 13 minutes, on a le temps de lui apporter aide et assistance », a déclaré l’invité du JDD qui s’interroge sur la pratique de la torture dans nos prisons.

« Dans le cadre de la fonction que j’exerce, j’ai constaté que les locaux de la police et de la gendarmerie sont des lieux de torture. La façon de parler, c’est aussi de la torture. Le fait de rester longtemps sans s’alimenter, c’est aussi de la torture », dénonce-t-il. Amnesty Sénégal, dès l’annonce de la mort du défunt, a déclaré qu’« il faut une autopsie et une enquête sur la mort de François Mancabou survenue à l’hôpital Principal après une garde à vue à la police. Les autorités ont agi pour empêcher au médecin mandaté par sa famille d’avoir accès au malade et à son dossier médical ».