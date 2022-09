Décryptage à chaud *!Par Youssou DIALLO

Un discours serein et lucide d’un homme d’Etat, un républicain et un démocrate qui dans le temps des préoccupations du peuple qui sont :

1-une démocratie majeure , apaisée avec des élus du peuple responsables et honorables pour renforcer l’unité nationale, la paix et la stabilité du pays.

2- la lutte contre l’inflation et l’augmentation du coût de la vie malgré les mesures prises par le gouvernement plus de 620 milliards de subventions , il annonce l’organisation de larges concertations avec tous les acteurs pour encore agir plus et mieux sur la hausse des prix .

Bien sûr que les opposants sont déçus parce que ils sont dans le temps politique et politicien : 3 eme mandat, affaire Mimi , amnistie Karim et Khalifa !

Ça les arrange mais le président n’est pas la pour ce qui les arrange politiquement.

Il ya des stratégies à murir et a mettre en oeuvre , en toute sérénité et ça commence par la mise en place d’un Gouvernement qui rassure .

Bonne soirée à tous !

Youssou diallo

Président du Club Sénégal Émergent