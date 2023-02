Dédicace de l’Ouvrage  » L’AVENTURE DE TOUTE UNE VIE : Le Parrain Driss Diallo magnifie la renaissance de l’industrie du savoir à Marsassoum

Le jeune écrivain et enseignant, Bafodé Dramé a procédé ce week-end à la présentation de son ouvrage de 97 pages intitulé « L’Aventure de toute une vie » à Marsassoum qui traite trois thématiques (la vie, la mort et l’amour). Cette activité parrainée par le Directeur Général de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt (ORSRE) a réuni d’éminents intellectuels, qui ont magnifié l’initiative.

La cérémonie de dédicace de l’ouvrage « L’Aventure de toute une vie », qui est un recueil de poèmes, une œuvre de Bafodé Dramé, a été un moment d’échange et de réflexion pour les invités composés d’intellectuels, de parents et amis de l’auteur. Circonstance mise à profit pour célébrer la renaissance de l’industrie du savoir à Marsassoum dans un contexte marqué par l’abandon de la lecture par les élèves. L’événement a réuni un parterre d’intellectuels, qui ont magnifié l’initiative du jeune écrivain, enseignant de son état, qui a cristallisé par son travail, la passion de l’écriture, la promotion artistique et l’amour pour les lettres, en inspirant la jeunesse. Cet ouvrage de 97 pages est un univers qui se bat et se débat entre les réflexions, sentiments, impressions et émotions qui touchent et animent l’homme dans son quotidien. C’est un recueil enchanteur qui traite trois thématiques (la vie, la mort et l’amour).

Par cette première thématique, l’auteur montre que la vie est belle et séduisante mais elle ne nous laisse pas toujours à notre merci. C’est à dire qu’elle sera en face des obstacles, des peines. Et à ce titre, il appelle l’être humain à s’armer du courage, de la confiance et l’estime de soi, de la volonté, de l’abnégation…pour créer son lendemain meilleur. Et la deuxième thématique, le poète fait un hommage posthume à l’endroit d’êtres humains qui lui sont chers et qui ne sont plus dans cette vie. À travers cet hommage, il témoigne son affection, ses souvenirs, ses moments forts vécus avec ces derniers afin de se rappeler d’eux tout en formulant des prières pour le repos paisible de leurs âmes. Et enfin, la troisième thématique parle de l’amour et c’est un moment où l’auteur montre son amour partant des différents amours qui existent. C’est à dire l’amour fraternel, paternel, amical, conjugal afin de montrer son affection et son attention à toutes les personnes qu’il aime.

Parrain de la cérémonie de dédicace, tenue dans sa base politique affective de Marsassoum, le Directeur général de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE), Driss Junior Diallo n’a pas tari d’arguments, après avoir félicité et encouragé le jeune auteur à poursuivre sur cette lancée. Une occasion pour le parrain de livrer les mille et une raisons pour les populations de la Casamance naturelle et de la région de Sédhiou de prolonger la voie de l’émergence avec le Président Macky Sall, qui selon lui, est auteur des réalisations sans précédent ayant placé le Sénégal sur la rampe du développement. A en croire le natif du Djassing, « le chef de l’Etat a sorti Marsassoum de son désenclavement handicapant pour avoir construit ce pont qui le connecte du reste de la Casamance ». Selon lui, plusieurs investissements de l’Etat comme l’hôpital régional du Pr. Amadou Tidiane Ba, le Pudc, le Puma, ont vu le jour dans la région sous l’actuel régime, ceci au grand bonheur des populations. Suffisant pour M. Diallo d’indiquer que: « Marsassoum baigne dans l’émergence ».

Il y a lieu de rappeler que Marsassoum a longtemps été une terre de pensée et de réflexion qui séduit par la dimension de ses fils légendaires comme Pr. Assane Seck, premier Professeur noir sorti de la mythique École William Ponty, Makhily Gassama, écrivain de renom et immense critique littéraire, Toumani Camara, député et brillant dramaturge, homme de théâtre, Ousmane Sembéne, illustre cinéaste, le fonctionnaire du social, Dobaly Cissé. A toutes ces sommités du terroir du Djassing ayant servi le Sénégal, le Collectif « Kumal’art » ou « les paroliers du silence » a rendu un vibrant hommage pour services rendus à leur localité sous le style du Salam qui a enflammé les âmes.

MADA NDIAYE