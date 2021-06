Demande de Visa: Le calvaire des Sénégalais de France

Les Sénégalais demandeurs de visa de regroupement familial en France vivent un véritable calvaire. Ils sont confrontés aux délais d’attente qu’ils jugent trop longs et qui ont des conséquences sur l’éducation de leurs enfants et la carrière des concernés à l’étranger.

Avoir un visa pour le regroupement familial en France est un vrai parcours du combattant. Face à une attente interminable, le Collectif des demandeurs sénégalais(e)s de regroupement familial alerte sur un délai qu’il trouve long, notamment entre le dépôt de visa et la visite médicale. « Un très grand nombre de demandes de visa pour regroupement familial a été soumis au cours de l’année 2021 sans compter celles de 2020, qui sont toujours en cours d’instruction. Nous trouvons le délai de traitement de nos dossiers anormalement trop long sans compter le temps de traitement de la demande au niveau de l’OFII qui peut prendre plus d’un an pour les personnes qui habitent en île de France », regrette le collectif à travers un communiqué rendu public.

Le collectif dénonce ce qu’il considère comme « une insouciance des autorités consulaires françaises à Dakar » et qui « engendre beaucoup de souffrance au sein des familles séparées ». En guise d’exemple, ces demandeurs soulignent que des parents n’assistent pas à la naissance de leurs enfants et n’ont pas l’occasion de les éduquer comme ils l’auraient souhaité à cause de cette douloureuse séparation». A cela s’ajoutent des tensions familiales qui naissent au sein des couples, parce que des décisions familiales doivent être prises séparément par les époux. « Des grand-mères s’essoufflent et ne peuvent plus prendre en charge des enfants qui grandissent.

Les familles au pays ne comprennent pas cela et mettent en doute la réalité des démarches de regroupement familial », se désole le collectif. En même temps, ceux qui vivent en France et qui attendent l’arrivée des autres membres de la famille, se retrouvent bloqués dans l’évolution de sa vie. « Il ne peut pas changer d’appartement, ni changer de travail au risque de devoir recommencer toute la démarche de regroupement. Nous assistons et subissons toute cette souffrance, qui nous oblige à mettre entre parenthèses nos projets de couple », se plaignent les demandeurs.

Ainsi, face à des dossiers qui traînent, la situation devient de plus en plus stressante et préoccupante. Inutile de dire dans ces conditions que la situation est très compliquée pour les concernés. Surtout que la procédure, en plus d’être longue, prend plus de temps que dans certains pays. « Les traitements des demandes de visa par le consulat de France à Dakar respectent des délais (6 à 8 mois) extrêmement élevés par rapport à ceux d’autres pays comme l’Algérie (moins d’1 mois).

Ce délai est juste pour nous incompréhensible, car très long pour procéder aux authentifications des états civils alors que la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974 précise dans son article 35 que : Sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Sénégal les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux États : – les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 34 ; – les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais ; (…) – et d’une manière générale, tous documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux États dans la mesure où sa législation ne s’y oppose pas », font ils savoir.

NGOYA NDIAYE