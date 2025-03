Démarrage du « CARÊME »: Les chrétiens invités à l’obeissance et à l’humilité

C’est un mois qui coïncide avec le Ramadan pour les musulmans et le Carême pour les chrétiens. Hier nombreux étaient les églises qui sont prises d’assaut. Une occasion de prier et de démarrer le Carême.

Solennité du Mercredi des cendres en l’église notre dame des anges de Ouakam. Une imposition des cendres en fin de célébration, qui marque le coup d’envoi du Carême. 40 jours de conversion tel que jésus christ l’a vécu au désert, pour préparer sa résurrection.

A travers la première lecture tiré du livre du Prophète Joe, la 2e tirée de la 2e lettre de Saint Paul aux Corinthiens et l’évangile selon Saint Mathieu, les fidèles sont invités à vivre, dans la discrétion, ce temps de pénitence qui se repose sur 3 piliers selon Abbé Louis Paul, vicaire a la paroisse Notre Dame des Anges de Ouakam.« Le premier c’est la prière qui nous permet de nous centrer sur Dieu. Le deuxième pilier c’est l’aumône qui nous permet de nous centrer sur nos frères et sœurs en humanité. Le jeun et le 3ieme pilier qui nous permet maintenant de nous centrer sur nous-mêmes » a déclaré le Vicaire.

Le Carême c’est aussi pour tout chrétien une invitation à l’0beissance et à l’humilité. « Nous sommes invités à cette obéissance et aux commandements de Dieu sans oublier l’humilité à l’image de Jésus. Alors que ce temps nous permet aussi d’entrer en contact avec Dieu et de nous fixer sur Jésus Christ », Abbé Louis Paul.

Une action de grâce pour les fidèles, qui l’accueillent dans la foi et l’allégresse. Selon de fidèles chrétiens, cette allégresse est de mise. « Nous avons hâte d’accueillir ce mois de Carême. Car c’est un temps qui nous rapproche de Dieu, de faire un retour à Dieu, de nous ressourcer et de par nos attitudes, de nos vies de prières entre nous et les autres », a témoigné Clarisse Thiaw, fidèle chrétienne.

Les chemins de croix se tiendront également tous les vendredi dans les différents lieux de culte, tout au long de ce temps béni.

MOMAR CISSE