Des dealers tombent avec 105 kg

La gendarmerie est en passe d’installer la peur chez les malfaiteurs. Le renforcement du dispositif, notamment l’installation de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Diamniadio, est en train de produire de bons résultats. En effet, dans le cadre du dispositif anti-agression déployé aux abords de la forêt de Mbao, les éléments de l’Escadron de Diamniadio mis à la disposition de la brigade de Keur Massar ont saisi 105 kilogrammes de chanvre dans la nuit du lundi au mardi. D’après la Division Communication de la Gendarmerie, c’est au cours d’une mission de sécurisation et de contrôle que les gendarmes ont arrêté, vers 02h du matin, un véhicule en provenance de la route nationale avec deux individus à bord. Selon la même source, le conducteur a d’abord fait semblant de s’arrêter avant de prendre la fuite. Il s’est ensuivi une course-poursuite. Sentant le danger, ils ont fini par abandonner le véhicule, avant de profiter de l’obscurité pour se fondre dans la forêt. Une fouille du véhicule a permis la découverte de 105 kilogrammes de chanvre indien emballés dans 04 sacs. Les gendarmes y ont trouvé également une carte grise, un téléphone portable et une carte d’identité nationale. Une enquête est ouverte en coordination avec la brigade de Recherches de la Gendarmerie nationale.