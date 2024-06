Des élèves au Palais, marchandage de béliers…: Les opérations de charme de Diomaye 

Partager Facebook

Le Président de la République est perçu, par l’opinion, comme quelqu’un de posé, calme, pondéré, etc. Contrairement à son Premier ministre Ousmane Sonko qui est plus extraverti et parfois impulsif. Mais, à y regarder de près, l’on se rend compte que Diomaye ne cesse de verser dans des manœuvres communicationnelles pour redorer son blason et surtout incarner, aux yeux de la population, l’homme de rupture.

Il a commencé par les tenues vestimentaires en imposant son style. Il n’a pas voulu s’habiller comme ses prédécesseurs. Là, on sent qu’un effort réel a été fait pour créer les conditions d’une rupture vestimentaire.

A cela s’ajoute le fait de recevoir des élèves au Palais, de sortir pour les saluer dans la cour, de privilégier les pays africains en leur réservant ses premières visites, etc.

Entre dans cette dynamique, le fait de marchander, en public, avec un vendeur de moutons.

Les prix des béliers sont factices. Ils savent tous que ces genres de moutons ne comptent pas moins de 300 mille FCFA la pièce, c’est à dire la moitié de ce qui a été annoncé. Diomaye fait manifestement feu de tout bois pour incarner la rupture, une autre forme de gouvernance. Ce n’est pas nouveau, surtout en Afrique.

Les présidents Ahmed Sékou Touré, Sankara, Yayah Jammeh et bien d’autres comme Mandéla, Mugabé, etc., l’ont aussi expérimentée, chacun à façon. Ce qui se passe est qu’il s’agit, clairement, d’engranger le maximum de capital sympathie aux yeux de la population et de continuer à les séduire, le plus longtemps possible.

Attention cependant au populisme et à la manipulation des masses. Car, celle-ci se retourne, presque toujours, contre son auteur. Surtout en politique.

Comme quoi, la meilleure communication, celle qui convainc le mieux est de poser des actes sûrs dans la réalisation des objectifs. Les projets réalisés, la bonne gouvernance et surtout l’humilité sont les gages de la réussite durable en politique. Elles permettent de marquer l’histoire de l’humanité et de compter parmi les dirigeants que l’on oublie pas.

Assane Samb