Des ministres sous Condé en prison

« On les a inculpés pour détournement de deniers publics et envoyés en prison », a déclaré Me Salifou Béavogui, à la tête d’un collectif d’avocats. Outre M. Fofana, les ex-responsables écroués sont l’ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, celui de l’Environnement Oyé Guilavogui et celui des hydrocarbures Zakaria Coulibaly. Ils doivent être jugés lundi, a-t-il dit.

« Nous pensons qu’ils ne méritaient pas d’aller en prison parce que jusqu’à preuve du contraire, ils bénéficient de la présomption d’innocence. Nous avons affaire à une procédure expéditive et punitive », a ajouté Me Béavogui.

Les quatre ex-responsables avaient été déférés mercredi devant le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), nouvellement créée par la junte qui a renversé le 5 septembre le président Condé après plus de dix ans de pouvoir.

Ils avaient auparavant été entendus pendant trois jours par des enquêteurs. Les faits exacts qui leur sont reprochés n’ont pas été précisés.