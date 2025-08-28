Des nouvelles sur le malade atteint de Mpox (variole du singe)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital de Fann, Moussa Seydi a donné des nouvelles rassurantes du patient atteint du Mpox. Il s’est également exprimé sur le protocole de soins, les mesures de prévention, et les moyens mis en œuvre.

Le professeur a souligné que l’état de santé du patient s’améliore plus rapidement que prévu : « Sa guérison sera complète dans quelques jours, sauf complications de dernière minute. Il n’a plus de fièvre et la cicatrisation de ses lésions cutanées est en cours », a-t-il rassuré.

Il a par ailleurs souligné que le patient a toutefois été hospitalisé pour une forme sévère de la maladie, avec plus de «100 lésions cutanées et une surinfection. Le génotype Ib, connu pour entraîner des formes plus sévères, a été identifié. Le Pr Seydi précise que « la guérison est la règle, quel que soit le génotype, même s’il y a un risque de décès et de complications. Avec ce génotype, la létalité varie habituellement entre 3 et 6 % et peut atteindre théoriquement 10 %, mais à mon avis, avec une bonne prise en charge, la létalité est inférieure à 1 % ».

Concernant les soins, le Pr Seydi a insisté sur l’importance de «l’isolement du patient, fait selon les meilleures normes de sécurité au monde. Nous avons même exagéré sur les précautions car il a été hospitalisé dans une de nos chambres à pression négative. Ces chambres sont dédiées aux pathologies hautement contagieuses ».

Pour son traitement, le patient a bénéficié « d’antidouleurs, d’antiprurigineux et d’antibiotiques pour traiter la surinfection. Le professeur a rappelé que les antibiotiques sont formellement interdits en l’absence de surinfection bactérienne, car le Mpox est causé par un virus. Le patient a également eu recours à un lavant dermatologique et un antiseptique bucco-dentaire, tout en étant hydraté et bien nourri », a-t-il souligné.

Selon le Pr Seydi, le patient a exprimé sa gratitude pour la qualité de la prise en charge offerte par le Sénégal. Cependant, en raison de l’isolement, le patient souhaite quitter l’hôpital avant sa guérison complète. Le professeur explique que des discussions sont en cours pour le sensibiliser sur l’intérêt de rester, afin d’éviter une nouvelle transmission. Pour l’aider, l’assistante sociale du service, formée en psychologie, a commencé une prise en charge psychosociale. « Nous envisageons aussi de demander l’appui des psychiatres, en cas de nécessité, si l’impact de son isolement sur sa santé mentale le nécessite ».