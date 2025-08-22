Des pluies et des orages ce vendredi

Partager Facebook

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a émis son bulletin météo numéro 234, valable du 22 août 2025 à 12h00 au 23 août 2025 à 12h00.

Selon les informations publiées sur le site de l’ANACIM, des averses de pluie sont attendues par endroits sur la moitié ouest du pays, notamment dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. De plus, des pluies isolées sont possibles à Podor, Linguère et Tambacounda, tandis que l’extrême est du territoire deviendra progressivement stable.

La chaleur s’accentuera sur l’ensemble du territoire, particulièrement dans les régions de l’est où des températures atteignant 35 à 36°C seront notées. L’ouest du pays sera moins chaud en raison des pluies et de la présence nuageuse. La visibilité restera globalement bonne sur l’ensemble du territoire. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest, avec une intensité faible à modérée sur l’ensemble du pays.

En ce qui concerne les informations spécifiques par région, l’ANACIM a détaillé les prévisions météorologiques pour chaque département. Dans la région de Thiès, des risques de pluies sont prévus avec des températures chaudes variant entre 23°C et 33°C. Pour la région de Saint-Louis, des risques d’averses sont signalés avec des températures chaudes entre 26°C et 32°C. La région de Louga pourrait également connaître des averses, avec des températures allant de 24°C à 36°C.

Dans la région de Diourbel, des risques de pluies sont annoncés avec des températures chaudes entre 24°C et 34°C. La région de Kaffrine pourrait connaître des orages et des pluies avec des températures entre 23°C et 31°C. Pour Fatick et Kaolack, des orages et des pluies sont également prévus avec des températures variant entre 24°C et 33°C.

Dans la région de Tambacounda, des risques d’averses sont signalés avec des températures chaudes entre 23°C et 31°C. La région de Matam sera principalement nuageuse avec des températures entre 25°C et 36°C. Pour Kédougou, des risques de pluies sont annoncés avec des températures chaudes entre 23°C et 32°C.

Enfin, dans la région de Kolda, des orages et des pluies sont attendus avec des températures entre 22°C et 32°C. Les régions de Ziguinchor et Sédhiou pourraient également connaître des orages et des pluies, avec des températures variant entre 22°C et 32°C.

Ces informations ont été mentionnées d’après le site de l’ANACIM, et l’auteur a consulté ces détails directement sur le site de l’agence. Pour des informations plus précises ou des mises à jour, il est recommandé de consulter directement le site de l’ANACIM ou de contacter leurs services.