Détention d’Olivier BOUCAL: Ces souteneurs réclament sa libération 

Le collectif pour la libération d’Olivier Boucal a fait face à la presse pour dénoncer l’incarcération de l’inspecteur du trésor. Ledit collectif invite la société civile à s’investir pour sa libération.

Les souteneurs Olivier Boucal incarcéré depuis depuis le mois de juin dernier expriment leurs regrets face à la détention du coordinateur de « Goudomp debout « . Ces souteneurs issus de Kabuka, FAJEMS, « Mancagne est fier », Baitibindja, AJMG « Amicale des Jeunes Manjack de Goudomp », ARG, ASEM….. en collaboration avec les amis de Olivier BOUCAL) ruminent leur colère. » Olivier Boucal est un brillant inspecteur du trésor. Il est originaire de la Casamance plus précisément de Goundam . Il n’est pas un cadre isolé de ses origines et de sa communauté. C’est un citoyen consciencieux et humain, trop humain d’ailleurs », tonne leur coordinateur Jonas Demba.

Et de poursuivre : « Cette humanité l’a conduit à créer avec ses amis l’Association KABUKA (Association pour la vulgarisation de la culture mancagne créée en 2014 par des cadres mancagnes) et le Mouvement Goudomp le 17 Novembre 2018 que l’on présente plus. Donc il y a neuf années. Il y a neuf années, l’inspecteur du trésor Olivier BOUCAL a tout fait, a tout amené à la population goudompoise, à la communauté mancagne et au peuple sénégalais de manière générale. Il a été derrière l’édition de L’encyclopédie de la culture mancagne, derrière de nombreuses journées médicales, derrière de nombreux cours de renforcement pour tous les élèves du département, derrière de nombreuses prises en charge, derrière de nombreux parrainages pour des activités sportives, culturelles, religieuses ». Ils rappellent que l’inspecteur du trésor Olivier Boucal n’a jamais dit non à sa population. » Il a été disponible. Il a été courtois. Il n’a jamais eu de problèmes. Son seul tort est qu’il n’a pas de problème du tout », martèlent les souteneurs. Ils soulignent qu’il a été remercié par Ousmane Sonko (en caravane de la liberté) publiquement le 26 Mai 2023, lors de son passage à Goudomp. « Le leader du PASTEF a dit à la jeunesse de Goudomp que Olivier Boucal était son frère, qu’il était un modèle pour la jeunesse, parce qu’étant un dévoué et grand commis de l’Etat. Ces derniers rappellent que le 06 juin 2023, soit 10 jours après le témoignage du Président SONKO, Kabuka, le Mouvement Goudomp debout et le monde ont appris avec stupéfaction et amertume que Olivier Boucal a été arrêté à l’aéroport Blaise en partance pour le Maroc où il était en stage depuis février 2023. « On l’accuse d’avoir posté via les réseaux sociaux une vidéo compromettant la sécurité publique.

L’inspecteur Olivier Boucal n’a jamais été un instigateur de la violence. Le monde sait qu’il n’a jamais eu de problème avec la justice », peste-t-il. En ce sens, le collectif confirme et rappelle que Olivier Boucal, a été toujours un citoyen honnête et engagé. « Jeune étudiant, il a été au front du syndicalisme estudiantin des dures années 2005, 2006 de l’Université de Dakar. Il a toujours été contre la violence, l’intolérance et l’injustice. Il s’est toujours engagé auprès des masses. Il a toujours vibré pour les services à rendre à la communauté », témoigne-t-il. Le Collectif confirme et rappelle que voilà 43 jours que l’inspecteur du trésor Olivier Boucal est éloigné de ses pairs à la prison de Reubeuss.

Le Collectif rappelle qu’il est temps que la sérénité revienne dans notre pays. » Les prisons sont bondées. Il est temps que le pays soit protégé davantage. Il est temps que la paix soit cultivée et que l’unité nationale soit défendue. On est assez divisé », martèle-t-il.

Le Collectif confirme que Olivier s’est toujours battu pour la survie de ces Piliers de notre Constitution. Il lance un appel à la société civile, aux institutions internationales, aux bonnes volontés pour qu’il recouvre sa liberté. ‘La communauté a besoin de son assistance », conclut le collectif.

NGOYA NDIAYE