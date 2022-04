Détournement au C3S: 3 employés volent 78 millions Fcfa

Un vol portant sur 1463 tuiles de 2,5 mètres d’une valeur de 78 millions francs éclabousse trois employés de la Compagnie Serigne Seck Sénégal (C3S). Poursuivis pour abus de confiance, falsification ou suppression de données dans un système informatique, Cheikh Diop, Pape Omar Ly et Fallou Ngom encourent deux ans ferme.

Courant janvier dernier, Sokhna Ngoné Ndiaye a constaté une manipulation de données informatiques dans la machine de Fallou Ngom, gestionnaire du dépôt de la Compagnie Serigne Seck Sénégal de la Sodida. C’est ainsi qu’elle a mené un audit interne qui révèle un trou de 78 millions de francs dans la période allant du 12 mars 2020 au 9 février 2021. Informée, la responsable juridique de la boîte este en justice. « Des données de 2016 ont été transférées dans l’exercice comptable de 2019. Quand ils volaient le matériel, ils faisaient recours aux bons de 2016 auxquels ils ajoutent un surplus pour ensuite l’ajouter à un bon daté en 2022 », a témoigné l’auditrice, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Cependant, les prévenus ont réfuté les faits d’abus de confiance, de falsification ou de suppression de données dans un système informatique. D’après Fallou Ngom, c’est l’administrateur qui lui avait remis son code d’accès. « Il m’avait dit de le remettre au contrôleur, Pape Omar Ly qui assure la relève. Quatre personnes ont accès à la machine, l’administrateur, l’informaticien, le contrôleur et moi. Je ne suis pas l’auteur des modifications », dit-il. Pape Omar Ly a déclaré que les tuiles sont déposées dans le couloir. « Toutes les portes sont fermées à la descente. On descend au plus tard à 19 heures. Il y a plusieurs caméras de surveillance. J’ai fait 19 ans dans l’entreprise. Je n’ai jamais eu de problème », fait-il savoir. Responsable de l’entrepôt, Cheikh Diop a laissé entendre que son boulot se limite à la livraison. « Je ne livre que le contenu du bon », lance-t-il.

Entendue en qualité de témoin, la Directrice administrative et financière, Diogop Ndiaye soutient : « Nous partageons le même serveur. Personne ne peut apporter des corrections sur le compte d’autrui. Quand on ajoute ou soustrait des données, tout le monde constate le mouvement à travers le serveur ».

De l’avis de Me Emmanuel Padonou, conseil de la C3S, tous les trois prévenus sont responsables. Dans la mesure où aucune sortie de marchandise ne peut être effectuée sans leur présence. L’avocat a ainsi réclamé 100 millions FCFA, en guise de réparation. « Il y a coaction. On pouvait poursuivre les prévenus pour association de malfaiteurs. Mais, le parquet n’a pas voulu corser le dossier », a relevé le Ministère public qui a requis deux ans ferme. Les avocats de la défense ont plaidé le renvoi des fins de la poursuite. « Rien n’est fiable dans ce dossier. Toute l’accusation repose sur du vent », peste l’avocat de Fallou Ngom.

L’affaire sera vidée le 3 mai prochain.

KADY FATY