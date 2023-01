DEUIL NATIONAL: La méga coalition ITCTS-And Gueusseum reporte sa grève

Suite à l’accident grave qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Kaffrine et qui a occasionné 39 morts, la méga coalition ITCTS-And Gueusseum a décidé de reporter sa grève d’une semaine. Ladite plateforme avait prévu 72h de grève les 10, 11 et 12 janvier 2023.

La méga coalition ITCTS-And Gueusseum a décidé de poursuivre en toute responsabilité le combat pour la satisfaction de sa plate-forme revendicative minimale, a exhorté les camarades à rester solidaires et vigilants et demande une nouvelle fois à l’Etat de faire l’économie de la prolongation du bras de fer improductif dans le développement du capital humain, axe 2 du PSE.

Par ailleurs, ladite plateforme a déploré l’attitude discourtoise en République du nouveau ministre de la Fonction publique qui n’a même pas daigné accuser réception des préavis de grève déposés séparément et respectivement le 02 décembre 2022 jusqu’à l’expiration du délai légal de 30 jours francs le 02 janvier 2023. ‘’Le Gouvernement est responsable des conséquences du développement de la lutte jusqu’au 30 juin 2023 tel que décliné dans le préavis d’autant qu’il ne s’agit plus de nouvelles négociations mais d’application des accords Gouvernement-syndicats de la Santé et de l’Action sociale du 10 mai 2022, ce par la réintégration de tous les ayants droit pendant que l’intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales( ITCTS ) ne demande que l’application stricte de l’article 29 du statut général des agents des collectivités territoriales, ni plus ni moins’’, a fait savoir Mballo Ba Thiam.

Sur ce, la méga coalition a trouvé désolant en ce début d’année 2023 baptisée année sociale par Macky Sall de voir les populations privées de soins, de services sociaux de base et de pièces d’Etat Civil. C’est à se demander si les agents des collectivités territoriales, les conseillers en Travail social, le personnel administratif et technique, les garçons, les filles de salle entre autres, exclus des augmentations de salaire et du paiement de l’indemnité de logement, sont moins méritants que leurs collègues et les autres destinataires ou bénéficiaires des subventions de l’Etat pour faire face à la réduction drastique de leur pouvoir d’achat ?

Autant d’interrogations qui justifient objectivement la radicalisation de la méga coalition ITCTS-And Gueusseum face à la logique de pourrissement et de division des travailleurs que tente insidieusement le Gouvernement dans son inertie et son mutisme assourdissant par des gesticulations inutiles.

MADA NDIAYE