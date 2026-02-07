Deux individus arrêtés avec un important stock de médicaments détournés

Partager Facebook

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a mené, les 4 et 5 février 2026, une opération fructueuse ayant conduit à l’arrestation de deux individus et à la saisie d’un stock important de médicaments détournés.

L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau de vente illicite de produits psychotropes au marché de Castors, dirigé par un commerçant local.

• Première phase (Le commerçant) : Une équipe de surveillance a intercepté le commerçant dans son établissement alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison. La palpation de sécurité a permis de découvrir sur lui une importante somme d’argent, présumée issue de la vente.

• Seconde phase (Le fournisseur) : La poursuite des investigations et l’interrogatoire sommaire du premier suspect ont permis de localiser et d’appréhender son fournisseur à proximité du terrain de football de Castors. Deux téléphones portables ont été saisis sur ce dernier.

La perquisition minutieuse de la boutique a permis de mettre la main sur un arsenal thérapeutique détourné de son usage légal :

Il s’agit de quatre (04) boîtes Alparaz, quarante trois (43) boîtes de Lexomyl, onze (11) boîtes de Valium, deux (02) boîtes de Bromazepam, deux (02) paquets de Temesta de, quartante-sept (47) boîtes de Rivotril. Quatre (04) téléphones portables et des fonds numéraires ont également été saisis.

Les deux mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de substances psychotropes. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices dans la chaîne d’approvisionnement.