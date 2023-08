Un véhicule s’est renversé sur l’autoroute Ila Touba dans la nuit de mardi à mercredi, faisant deux morts et un blessé grave, a-t-on appris d’une source sécuritaire. « Il s’agit d’un véhicule particulier (…) d’immatriculation inconnue, roulant dans le sens Bambey-Diourbel, qui a subi un dérapage avant de se renverser », a expliqué la même source. Les corps sans vie et le blessé ont été acheminés à l’hôpital régional de Diourbel (centre) par les sapeurs-pompiers, et une enquête a été ouverte après les constats d’usage, pour déterminer les causes de l’accident.

