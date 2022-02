Développement de l’éducation: Les Écoles Pies lancent le football solidaire pour collecter des fonds

Réunis aujourd’hui au terrain de Niaary Tally, les initiateurs du projet Football solidaire ont rencontré la presse pour informer l’opinion publique et les bonnes volontés sur l’importance de ce programme tout en appelant tout le monde d’y apporter leur soutien. Connu sur leur engagement dans l’éducation, les Ecoles Pies de l’Afrique de l’Ouest organisent la 4ième Edition du Football Solidaire. Une activité qui permettra de faire des collectes de fonds afin de financer des projets de développement dans le secteur éducatif. Avec ces fonds, ils construisent des salles de classe dans certaines localités en Afrique de l’ouest, la prise en charge des cas sociaux dans les zones démunies.

Selon le porte-parole du jour Guy Kadjipou Mendy , cette journée de football solidaire permettant à plusieurs jeunes la participation de jeunes et adultes (hommes et femmes) qui souhaitent participer dans le développement de l’éducation mais aussi d’assister des enfants démunis. Pour participer , ces derniers devront se former en équipe de 07 personnes et une participation d’au moins 20.000 francs CFA par équipes. Ensuite des matchs de Gala seront organisés entre ses équipes . Selon toujours notre interlocuteur, à travers cet évènement, nous voulons :Prôner la pratique régulière d’une activité sportive, vectrice de bien-être et de bonne santé. Déclencher un éveil et une sensibilité de la population sénégalaise a la solidarité. » Laisse-t-il entendre.

Poursuivant , Kadjipou Mendy avance que Les Écoles Pies participent à la hausse du taux d’Education des enfants et des jeunes surtout dans les zones et milieux défavorisés. Ainsi il appelle tous les bonnes volontés même l’État du Sénégal à venir prêter main-forte pour la réussite de ce projet à partir de ce Samedi 19 au complexe éducatif des Ecoles Pies à Thiaroye et dimanche 20 février 2022 au terrain Niary Tally NGB.