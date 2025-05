Dialogue national : L’ADES partant

Dans un communiqué publié le 18 mai 2025, l’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES) a exprimé son soutien au Dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin 2025, initié par le président Bassirou Diomaye Faye. Sous la plume de son président, Baye Salla Mar, membre de la conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, l’ADES salue la « pertinence des thématiques choisies » et affirme son « engagement à participer activement » à cette concertation.

Le Dialogue national, annoncé par le président Faye dans son discours du 4 avril 2025, vise à « repenser nos institutions, revisiter nos pratiques, et rebâtir la confiance entre l’État et les citoyens ». Structuré autour de dix axes interconnectés, il ambitionne des réformes profondes du système politique sénégalais. L’ADES, qui se positionne sous la devise « Travail – Équité – Transparence », voit dans cette initiative un « tournant décisif » pour redessiner les contours politiques et institutionnels du pays.

Dans son communiqué, l’ADES se dit « persuadée de l’attachement des nouvelles autorités aux valeurs de la démocratie, à l’État de droit et aux vertus du dialogue » comme outil de consensus politique. Baye Salla Mar souligne que ce processus est essentiel pour favoriser la paix et consolider les acquis démocratiques, notamment dans un contexte où la vie politique sénégalaise est en mutation. « Le dialogue est nécessaire à chaque fois que le pays a besoin d’équilibre et de mesures sur les sujets difficiles », ajoute-t-il.