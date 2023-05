Dialogue Nationale: Le président sortant et Yewwi entament le travail

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 6ème édition du Forum Mondial Social et Solidaire, le président Macky SALL a lancé un appel à l’endroit des acteurs des collectivités territoriales pour accompagner le travail de l’Etat du Sénégal mais aussi de revenir sur les termes du dialogue Nationale.

Le chef de l’Etat a lancé un appel au dialogue entre les leaders politiques du pays, dans un climat très tendu, marqué par de nombreuses arrestations dans les rangs de l’opposition. Le chef de l’opposition et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, a refusé de prendre part à ce dialogue. Le F24, une coalition constituée d’une centaine d’organisations politiques et de la société civile, a également refusé d’y participer.

Assis côte à côte avec le maire de Dakar Barthélemy DIAS, ils ont échangé une poignée de mains chaleureuse comme pour concrétiser cette acceptation du dialogue. « Ce dialogue me paraît indispensable, parce qu’à l’évidence l’Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire. Macky Sall a serré la main à Barthélémy Dias, le maire de la capitale sénégalaise, à Khalifa Sall et à Soham Wardini, deux ses prédécesseurs, ainsi qu’à Habib Sy, tous des leaders de l’opposition conviés à la concertation avec la majorité présidentielle.

D’où la nécessité d’instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d’action au bénéfice des populations cibles », a déclaré le président SALL.

Macky SALL qui a échangé la même poignée de mains avec Khalifa SALL a rendu hommage à l’ancien maire de Dakar avec qui il a sympathisé, tout comme avec Habib SY qui a succédé à Khalifa SALL à la tête de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.

Le PDS, l’ex-parti au pouvoir, a accepté de prendre part à cette concertation si certain nombre de conditions sont réunies, notamment la révision du procès de Karim Wade, l’un de ses leaders.