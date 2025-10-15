Diomaye aux « Lions » : « Vous avez rendu tout un pays fier »

Partager Facebook

Après la qualification de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu dans le vestiaire des « Lions » pour leur adresser leur message.

« Je suis satisfait de constater que nous avons une équipe de grande qualité, des joueurs de talent qui comprennent aussi toute la responsabilité qui pèse sur leurs épaules et qui portent ce drapeau avec beaucoup de fierté, beaucoup d’engagement. Et je voudrais les féliciter tous. Féliciter l’encadrement, féliciter le coach », a déclaré le chef de l’État dans une vidéo diffusée par la RTS1.

Le Président Faye a exhorté les « Lions » à aborder la suite de leur parcours avec encore plus d’ambition : « Nous avons encore de plus grands rêves, la qualification n’est qu’une étape. Mais cette étape nous mène à une compétition majeure où nous avons déjà été fièrement représentés par vos prédécesseurs ».

Le chef de l’Etat a par ailleurs réaffirmé le soutien indéfectible de l’État et du peuple sénégalais à l’équipe nationale : « Vous nous avez rendus extrêmement fiers. Je tenais à venir ici à vous le dire de vive voix et à vous le dire personnellement. Merci de nous avoir rendus aussi fiers, de nous avoir si dignement représentés et d’avoir porté très haut les couleurs de notre pays. Merci beaucoup », a-t-il conclu.