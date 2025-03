Pourquoi le Rwanda a rompu toutes ses relations diplomatiques avec la Belgique ?

Partager Facebook

La décision de Kigali de rompre ses liens avec Bruxelles intervient dans un contexte d’escalade verbale entre la RDC et le Rwanda, ravivant les inquiétudes autour d’un conflit généralisé dans la région des Grands Lacs.

Le Rwanda « a notifié aujourd’hui le gouvernement de Belgique de sa décision de rompre les relations diplomatiques, avec effet immédiat », a annoncé le ministère des affaires étrangères rwandais dans un communiqué, lundi 17 mars. Une décision liée aux « tentatives pitoyables » de Bruxelles de « maintenir ses illusions néocoloniales », selon Kigali, qui donne quarante-huit heures aux diplomates belges pour quitter le territoire rwandais.

Le communiqué officiel publié par le ministère rwandais des Affaires étrangères, cette rupture est l’aboutissement d’une « réflexion approfondie » face aux « tentatives prolongées de la Belgique de maintenir ses illusions néocoloniales ».

Le Rwanda accuse la Belgique d’avoir « pris parti » pour Kinshasa « bien avant et pendant le conflit en cours en République démocratique du Congo (RDC) », où le groupe rebelle armé M23 et des forces de défense rwandaises (FDR) combattent le gouvernement congolais dans l’est du pays. La Belgique « regrette » une décision « disproportionnée » et annonce, à son tour, déclarer persona non grata les diplomates rwandais en poste sur son sol. « Ce[la] illustre que, lorsque nous sommes en désaccord avec le Rwanda, il préfère ne pas dialoguer », a écrit sur X le ministre des affaires étrangères belge, Maxime Prévot.

Kigali pointe « une opinion hostile injustifiée » belge

Bruxelles avait notamment demandé, à la fin de janvier, à l’Union européenne (UE) d’envisager des sanctions contre le Rwanda, accusé de violer la souveraineté de la RDC.

La Belgique n’avait pas soutenu la nouvelle aide de 20 millions d’euros octroyée en novembre. Elle s’était abstenue lors d’un vote au Conseil de l’Union européenne. Le Rwanda avait annoncé en février la suspension des programmes d’aide au développement belges dans le pays.