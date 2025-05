Disparition de Lissa Tine : Des reporters de Réfane TV arrêtés en pleine interview

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Suite à l’arrestation, mercredi, de deux collaborateurs de Réfane TV, Thianar Diouf et son cameraman Khadim Tine, le directeur général de la chaîne, Pape Diop, contacté jeudi par Senego, est revenu sur les circonstances de cet incident. Il en a profité pour rappeler les faits liés à l’affaire Lissa Tine-Modou Yade, un dossier sensible qui remonte à 2019.

Selon M. Diop, tout part de la disparition de Lissa Tine, une jeune femme originaire de Sew, dans la commune de Réfane. Elle poursuivait ses études à Touba-Toul en 2019. À l’époque, elle était en couple avec Modou Yade, avec qui elle a eu une fille. Le couple a ensuite divorcé, mais Modou Yade continuait de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Un jour, il aurait demandé à son ex-épouse de venir à Dakar-Colobane récupérer en main propre ladite pension, en affrétant un taxi clandestin. Une fois arrivée à destination, Modou Yade aurait accueilli Lissa Tine… avant de disparaître. Depuis ce jour d’avril 2019, plus aucune trace de la jeune femme, malgré de nombreuses recherches.

Modou Yade a été interpellé dans le cadre de l’enquête et placé en détention avant d’être libéré. Par la suite, une autre plainte déposée par la famille de la disparue et un collectif mis en place pour faire la lumière sur cette affaire a conduit à une nouvelle arrestation de Modou Yade. Il a passé un an et quelques mois en détention avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

Le contexte de l’arrestation des journalistes

Mercredi, deux journalistes de Réfane TV ont été arrêtés à Colobane. M. Diop affirme que ces arrestations ont été orchestrées par Modou Yade, qui aurait tendu un piège à l’équipe de Réfane TV. « Il les a contactés pour solliciter une interview. Mais une fois sur place, à Colobane, la police les a arrêtés et conduits au commissariat de la Médina », déclare Pape Diop.

Le directeur de Réfane TV soupçonne que cette manœuvre soit liée aux récentes tensions autour de l’affaire. En effet, ces derniers jours, le dossier Lissa Tine est redevenu viral sur TikTok, suscitant de nombreuses réactions. Mardi, des jeunes ont même tenté d’incendier un dépôt appartenant à Modou Yade à Colobane.

« Je pense que ces événements ont poussé soit Modou Yade à saisir la justice, soit la justice s’est autosaisi, entraînant un renforcement de la sécurité autour de ses magasins », poursuit M. Diop. Il estime que l’arrestation de ses journalistes s’inscrit dans cette dynamique de tension. Les deux collaborateurs se trouvent actuellement au commissariat de la Médina, en attente de déferrement.

Réfane TV a d’ores et déjà pris un avocat, Me Amadou Diallo, pour assurer leur défense.

Thianar Diouf Refane TV et son cameraman Khadim Tine