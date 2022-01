DJIDDAH THIAROYE KAO: Mamadou Guèye veut en faire une commune émergente

La commune de Djiddah Thiaroye Kao est dans une situation décriée par le candidat de la coalition Benno bokk yaakar, Mamadou Gueye. Pour lui, il faut que cette commune soit sur les rails.

La commune de Djiddah Thiaroye Kao est source de convoitise. Pour Mamadou Gueye, candidat de la Coalition Bby et tête de liste communale, il faut revoir toute la politique. Avec une masse critique de plus de 150 000 habitants, la commune doit être renforcée sur le plan des équipements de base et des infrastructures structurantes afin de lui donner une nouvelle dimension urbaine sur les marges de la Métropole dakaroise.

Mamadou Gueye propose la création d’un conseil consultatif de Développement (CCD) qui regroupera les Organisations Communautaires de Base (OCB), les Associations Sportives et Culturelles (ASC), les Organisations de Femmes, les Organisations de Jeunes ainsi que les délégués de quartiers, les membres de la Diaspora et autres identités remarquables de la commune.

Le concept « Liggey Ngir Yën, Ak Yën » va, dit-il, « renforcer le contrôle citoyen par l’organisation d’un forum de restitution. Djidda Thiaroye Kao doit tirer le meilleur parti des programmes de l’État, tels que PROMOVILLE, PACASEN, le Projet des 100 000 logements.

Renforcer le tissu économique local avec l’ouverture d’un Micro-Crédit Municipal reste aussi une approche préconisée par Mamadou Gueye.

Pour créer les conditions de l’auto-entrepreneuriat des jeunes et des femmes, il faut soutenir les enfants à besoins spéciaux dans le système éducatif avec la prise en charge des factures d’eau, d’électricité et le paiement des salaires des gardiens. Compte tenu de la croissance de la population, Djeddah Thiaroye Kao compte se mettre à niveau et avoir une politique de santé prévoyante et solidaire.

Il faut transformer le poste de santé DEGGO en Centre de santé, recruter le personnel qualifié des structures sanitaires et soutenir les acteurs communautaires.