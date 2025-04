Don de matériels Médicaux: La mairie de Yoff perfuse ses structures sanitaires d’une valeur de plus de 14 millions F CFA

Partager Facebook

En marge de la journée mondiale de la santé célébrée ce dimanche, la mairie de Yoff a octroyé du matériel médical d’une valeur de plus de 14 millions F cfa.

Pour garantir un accès équitable, de qualité et durable aux soins de santé, la mairie de Yoff a octroyé du matériel médical pour les postes de santé et le centre de santé de la localité. Selon le maire, Seydina Issa Laye, leur municipalité a fait le choix d’investir résolument dans la santé. « Nous croyons que chaque citoyen, du plus jeune au plus âgé, mérite des soins dignes et accessibles », dit-il.

Et de poursuivre : » Nous faisons cette donation de 14.393.150 Francs cfa pour du matériel ou produits d’achat sous défense ». Il rappelle que de 2022 à nos jours, la mairie a injecté 122.385.710 francs CFA en matériels médicaux et médicaments afin de renforcer les capacités de leurs structures pour que celle souhait de santé, de proximité accessible à tous soit une réalité au niveau de Yoff. » Nous avons fait des dotations diverses, de près de 2 millions de Francs cfa avec des produits comme le matériel de nettoyage et de balayage, les produits d’entretien entre autres », fait-il savoir.

A cela, il y ajoute un investissement de 24.775.280 Francs CFA pour la construction du logement de l’infirmier chef de poste du centre de santé. » Cela représente globalement un investissement cumulé de 2022 à nos jours de 149.161.990 Francs CFA hormis l’effet de personnel. Aujourd’hui, nous allons doter ces structures de 25 tensiomètres, d’une turbine, d’un contrôleur, d’un micro-moteur, d’un appareil nébuliseur, 6 tables d’examen, d’une machine à laver, de 17 boîtes de pansement, 15 boîtes d’accouchement, d’un aspirateur de bloc opératoire, d’un autoclave de 45 litres, de 4 boîtes de BIU. Ces dotations permettront, encore une fois, d’améliorer considérablement la qualité des soins et les conditions de travail au niveau de nos structures de santé », énumère-t-il.

Le maire de Yoff annonce le financement pour la réfection du poste de santé de Diamalaye qui est dans un état de délabrement avancé. « Nous redoublerons d’efforts afin de mobiliser plus de ressources et financer sur fonds propres. C’est besoin d’un investissement », annonce t-il. En ce sens, il soutient que la zone aéroportuaire à Therme Nord a besoin d’une structure de santé. » C’est un pôle qui est en train de se développer avec de nouveaux lotissements », dit-il.