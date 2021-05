DON DE SANG: L’église universelle du Royaume de Dieu s’active

L’église universelle du Royaume de Dieu a tenu un don de sang, samedi à travers sa branche sociale, UNISOCIAL au Centre national de transfusion sanguine (Cnts).

L’objectif de cette journée était de collecter des poches de sang pour pouvoir venir en soutien aux médecins qui sont confrontés à des difficultés permanentes pour trouver du sang afin de sauver des vies. « Nous voulons, à travers cette journée, montrer l’exemple à toute la Jeunesse du Sénégal », a souligné Pasteur Pascal Ndekki, membre de l’UNISOCIAL.

Une occasion pour ces jeunes d’inciter leurs camarades à participer à ces activités qui contribuent à lutter contre le déficit des poches de sang. A en croire Monsieur Ndekki, « Cette journée de don de sang initiée par l’UNISOCIAL se passe dans beaucoup de régions. Notre Association menant des activités socio-éducatives a tenu à répondre présent pour jouer sa partition. Nous apportons, ainsi, notre soutien au Centre de transfusion sanguine pour avoir toujours des poches de sang. Nous avons comme objectif de rassembler 1000 poches au niveau national ». Ils ont pu rassembler plus de 420 donneurs dans la région de Dakar et plus 133 donneurs dans la sous-région.

En cette période de Ramadan la situation au niveau des banques de sang est très peu reluisante surtout en cette période où les donneurs de sang brillent par leur absence à cause du jeûne. Pour contourner ces problèmes, les chef du service des banques de sang misent souvent sur l’Eglise catholique et à la communauté Baye Fall durant la période du ramadan.